Pellegrino hint naar veranderde status: ‘Virgil was één van de leiders’

Virgil van Dijk is in genade aangenomen bij Southampton. De verdediger probeerde afgelopen zomer een transfer naar Chelsea of Liverpool te forceren, maar na het sluiten van de transferwindow traint de Nederlander na een wekenlange absentie weer mee met the Saints. Manager Mauricio Pellegrino geeft echter aan dat Van Dijk geen rekening meer hoeft te houden met een aanvoerderschap.

Gevraagd of Van Dijk in de wedstrijdselectie wordt opgenomen voor het treffen met Crystal Palace komende zaterdag, zegt Pellegrino: "Virgil heeft goed getraind, hij heeft de afgelopen keer negentig minuten gemaakt bij de reserves, maar morgen gaan we een besluit nemen. Hopelijk wordt hij elke week beter, maar ik ben blij met hem, omdat ik vind dat iedereen nu klaar is om onderdeel uit te maken van het team."

"Voor mij is de vraag wie de aanvoerder wordt, iets waar het team over kan beslissen. Het is iets wat je moet verdienen in plaats van dat een manager een aanvoerder bepaalt. Nu hij niet speelt, kan je niet maken Van Dijk aanvoerder te maken. Virgil is… was één van de leiders", aldus Pellegrino in gesprek met Sky Sports. Naar verluidt aast Liverpool nog steeds op Van Dijk en hangt een winterse transfer in de lucht.