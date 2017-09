‘Ik heb alles veranderd en ben elf kilo verloren in drieënhalf maand tijd’

Adel Taarabt is na veel dienstverbanden over heel Europa uiteindelijk neergestreken bij Genoa. De aanvallende middenvelder annex vleugelspeler, die wordt gehuurd van Benfica, voelt zich als herboren bij de Serie A-club en dat komt mede door zijn huidige trainer Ivan Juric. Onder zijn regime benadert de 28-jarige Taarabt voetbal op een compleet andere manier.

"Normaal gesproken ging ik altijd naar huis na een nederlaag en zat ik er voor de rest niet mee. Nu, wanneer ik verlies, wordt ik kwaad", aldus de zeventienvoudig international van Marokko in gesprek met Il Secolo XIX. Taarabt zegt dat Juric hem optimaal motiveert. "Ik was op een gegeven moment alleen aan het trainen toen een kracht diep van binnen me aanspoorde om met de coach te praten om nog voor een kans te vragen."

"Hij antwoordde dat hij niets tegen mij had, maar dat ik hem de bereidheid en de wilskracht moest tonen om daadwerkelijk voor mijn laatste kans te gaan. Sindsdien heb ik me volledig ingezet. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt als hier bij Genoa. Ik heb alles veranderd. Ik eet nu beter, leef beter en ga voor elf uur naar bed. Ik ga ook niet meer 's nachts uit, zoals voorheen."

"Ik ben elf kilo verloren in drieënhalf maand tijd. Tegen Udinese (1-0 verlies, red.) heb ik voor het eerst in bijna twee jaar tijd negentig minuten gemaakt. Het voelde goed. Ik wil graag iedereen bedanken die mij heeft geholpen bij dit proces", aldus Taarabt, die in het verleden werkzaam was bij onder meer AC Milan, Tottenham Hotspur, Queens Park Rangers en Lens.