‘Het zijn niet de mooiste tijden voor mij bij PSV, maar ik werk keihard’

Luuk de Jong staat nog steeds onder contract bij PSV, maar de spits stond afgelopen transferwindow in de hevige belangstelling van Girondins Bordeaux. De overstap leek in kannen en kruiken, maar uiteindelijk besloot de Franse club niet toe te happen. De Jong baalt van de afgeketste transfer, maar zegt zich wel volledig te kunnen focussen op presteren bij PSV.

De deal tussen Bordeaux en PSV was bijna afgerond, tot naar verluidt een grootaandeelhouder zijn veto uitsprak en de transfer dwarsboomde. "Voor mij is het afgesloten en ga ik hier weer vol tegenaan", zegt De Jong in gesprek met Voetbal Inside. "Het is niet zo makkelijk, maar het is het enige dat je kan doen. Er zijn zeker momenten geweest dat ik er heel erg van baalde, nu nog steeds."

"Ik weet ook wat ik hier bij PSV heb. Het zijn niet de mooiste tijden voor mij, maar ik werk keihard. Ik moet dit zo snel mogelijk vergeten en weer doorgaan." De Jong zegt dat hij het naar zijn zin heeft bij de Eindhovenaren, ondanks zijn reserverol. "Ik heb het altijd fijn gehad hier. Alle mensen om me heen hebben me gesteund en geholpen en dat is heel fijn. PSV is ook een heel mooie club, dat moeten we niet vergeten."