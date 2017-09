‘Natuurlijk doet het je goed als je leest dat Real Madrid belangstelling heeft’

RB Leipzig en AS Monaco deelden woensdagavond in de Champions League de punten door treffers van Emil Forsberg en Youri Tielemans (1-1). Voor Timo Werner was het de eerste keer op het allerhoogste Europese podium en de 21-jarige spits van die Roten Bullen maakt er geen geheim van dat hij in de toekomst graag bij een grote club wil voetballen, bijvoorbeeld Real Madrid.

Meerdere Spaanse media, waaronder Don Balón, brengt de Duitser in verband met een transfer naar de Koninklijke, terwijl ook Kasper Dolberg, Domenico Berardi, Andrea Belotti, Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang en Alexis Sánchez worden gelinkt met de Spaanse club. De geruchten omtrent Werner zijn echter het hevigst en na afloop van het duel met Monaco erkent hij aan de aanwezige journalisten dat hij de stap naar Real wel ziet zitten.

"Natuurlijk ben je bewust van de interesse en natuurlijk doet het je goed als je leest dat Real Madrid belangstelling heeft. Het zou een leugen zijn als ik zou zeggen dat het mij niets deed. Maar ik denk nu niet aan Real Madrid of een andere grote club, maar alleen aan Leipzig", aldus Werner, die volgens de Daily Mirror ook wel interesse heeft in een transfer naar de Premier League.