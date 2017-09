Ontslag De Boer inspireert: ‘Een transferwindow voor managers’

Frank de Boer is na 77 dagen al de laan uitgestuurd bij Crystal Palace en de voetbalwereld staat nog altijd versteld van het rigoureuze besluit van de clubleiding van the Eagles. De Boer werd de kortst zittende manager in de Premier League en mocht na vier verloren competitiewedstrijden al vertrekken. Chris Hughton vindt dit ongelooflijk en pleit voor een 'transferwindow voor managers'.

Hughton sluit zich aan bij de woorden van onder anderen José Mourinho en Antonio Conte van respectievelijk Manchester United en Chelsea dat het vroegtijdige vertrek van De Boer 'jammerlijk genoeg' bij deze tijd hoort. De manager van Brighton & Hove Albion vindt dat het ontslag van de Nederlander pleit voor een introductie van een een 'transferwindow voor managers', een bepaalde periode waarin trainers ontslagen én aangenomen mogen worden.

"Het is een interessante gedachte die, vind ik, meer in overweging moet worden genomen. Ik zie het niet snel gebeuren, omdat de druk op clubs nou eenmaal gigantisch is", citeren verschillende Engelse media Hughton, die denkt dat besturen niet staan te springen om het idee. "Tel daarbij op de verandering in het voetbal dat eigenaren clubs bezitten en dan te weinig macht hebben..."