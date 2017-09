Pierie bevestigt belangstelling Ajax: ‘Natuurlijk een mooi compliment’

Kik Pierie is pas doorgebroken in het shirt van sc Heerenveen en gezien het talent van de zeventienjarige verdediger, is de kans groot dat Friesland niet zijn eindstation is. Als jeugdspeler liet hij jaren geleden al weten graag naar Ajax te willen en uiteindelijk bij Barcelona te belanden. De stap naar Amsterdam komt er wellicht aan, want de interesse van Ajax is daar, bevestigt de verdediger.