‘De spelers van Real Madrid lachen deze jochies in de knockout-fase uit’

Liverpool speelde woensdagavond jammerlijk gelijk tegen Sevilla (2-2) in de Champions League. The Reds hadden veel kansen om de Spaanse club met ruime cijfers te verslaan, maar de ploeg van manager Jürgen Klopp bleef steken op een puntendeling. Oud-international Frank Lampard denkt dat Liverpool iedere ploeg ter wereld kan verslaan, maar Roy Keane is het daar absoluut niet mee eens.

"We hebben beide kanten van Liverpool kunnen aanschouwen. Heel veel goede dingen: snel spel, heel erg attractief om te bekijken", aldus Lampard bij BT Sport. "Wanneer alles goed zit, kunnen ze ieder team in de wereld verslaan, maar als ze de simpele fouten blijven maken die ze al een tijdje maken, dan kunnen ze zomaar punten verliezen in een wedstrijd waarin je fantastisch speelt."

De oud-middenvelder van Chelsea is overtuigd van de kwaliteiten van Liverpool, maar Roy Keane, voormalig middenvelder van onder meer Manchester United, heeft er totaal geen vertrouwen dat de Merseyside-club ver kan reiken in het miljardenbal. "Dit is Liverpool in een notendop en waarom ze geen grote prijzen gaan winnen", aldus Keane, die momenteel assistent-bondscoach is van Ierland, bij ITV.

Keane vond Liverpool naïef spelen. "Bij een ingooi staan ze te slapen en dat zorgt voor de gelijkmaker. Ervaren spelers die staan te slapen, het moet de manager gek maken, het is kinderlijk verdedigen. Liverpool lijkt de makkelijkste dingen niet te kunnen. Ze gaan de Champions League niet winnen. Ze gaan de poule wel doorkomen, maar in de knockout-fase, met Real Madrid tegen deze jochies… De spelers van Real gaan hen uitlachen."