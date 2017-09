Heracles strikt transfervrije spits: ‘Nu aan mij om te laten zien wat ik kan’

Heracles Almelo en Kai Huisman hebben overeenstemming bereikt over een eenjarig contract met de optie voor nog een seizoen, zo meldt de Eredivisionist donderdagmiddag via de officiële kanalen. De afgelopen weken was de 22-jarige aanvaller al op proef in Almelo.

Huisman doorliep de jeugdopleiding van Vitesse en stond afgelopen seizoen onder contract bij FC Emmen. Bij de club uit Drenthe speelde hij 23 officiële wedstrijden, waarin hij 2 keer scoorde en 2 keer een assist produceerde. De jonge centrumspits vertrok afgelopen zomer transfervrij bij de Jupiler League-club en sluit zich nu dus aan bij de club van trainer John Stegeman.

"Kai gaat zijn wedstrijden in eerste instantie spelen in het tweede elftal", vertelt algemeen directeur Nico-Jan Hoogma op de clubsite van Heracles. "Vanuit daar kan hij zich verder ontwikkelen." Huisman, die gaat spelen met rugnummer 23, is blij met zijn nieuwe club. "Het is nu aan mij om te laten zien wat ik kan om vervolgens te proberen om bij de selectie te komen."