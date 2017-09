Lazio wilde opleiding naar ‘Ajax-model’ via Lensen: ‘Men keek wel raar op’

Met Stefan de Vrij, Wesley Hoedt, Edson Braafheid en Ricardo Kishna was de Nederlandse inbreng in de selectie van Lazio de afgelopen jaren behoorlijk groot. De jeugdopleiding van de Italiaanse club werd echter ook jarenlang gerund door een Nederlander, namelijk Joop Lensen, die zegt veel te hebben veranderd bij de aankomende tegenstander van Vitesse in de Europa League.

Drie jaar geleden kreeg Lensen bij de Romeinse club de opdracht om de jeugdopleiding naar een hoger plan te tillen, naar het voorbeeld van Ajax en Barcelona. "Italië is natuurlijk een voetballand bij uitstek, dus men keek wel raar op", vertelt Lensen in gesprek met de NOS. "Het was niet eerder voorgekomen dat een buitenlander verantwoordelijk werd voor de jeugd van een grote Italiaanse club."

De jeugdopleiding van Lazio stond niet hoog aangeschreven, maar veel jonge talenten sluiten zich tegenwoordig aan bij Lazio. Lensen zegt dat de jeugd van Lazio Hollandse School speelt, in een 4-3-3 systeem en geen catenaccio, met als houvast het AAA-principe: agressief, attractief en aanvallend. "Hoewel in Italië alleen het resultaat telt, heb ik geprobeerd om bij de jeugd meer naar het individu te kijken. Dat vereist een andere benadering bij wedstrijden, wisselen, trainen. En het kost wedstrijden."

Lensen zegt dat ook de scouting bij Lazio veel beter is geworden de laatste jaren en noemt een voorbeeld. "Wesley Hoedt had nog geen vol seizoen in de Eredivisie achter zijn naam. Iedereen verklaarde ons voor gek, maar wij zagen het in hem zitten. Voor een prikkie gehaald en nu met aardige winst verkocht aan Southampton", aldus Lensen, die deze zomer Mauro Bianchessi als opvolger kreeg bij Lazio.