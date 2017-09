‘Als Neymar net zo geliefd wil worden als Messi, moet hij daarmee stoppen’

Paris Saint-Germain won dinsdagavond met speels gemak van Celtic (0-5), maar na afloop van het Champions League-duel ging het vooral over het gedrag van Neymar. De Braziliaan had tijdens de wedstrijd mot met verdediger Anthony Ralston en produceerde tevens een duidelijke schwalbe, waarvoor hij geel kreeg. Mikael Lustig denkt dat Neymar zijn gedrag moet aanpassen om net zo geliefd te worden als Lionel Messi.

"Hij is waarschijnlijk nu al net zo goed als Messi en Cristiano Ronaldo, hij is zo scherp en zo'n geweldige voetballer", citeert de Daily Mail de verdediger van Celtic over Neymar. "Maar als hij net zo geliefd wil worden als Messi, moet hij daarmee (schwalbes, red.) stoppen. Het is altijd hetzelfde liedje met Neymar. Het is zo'n ongelooflijke voetballer, maar we hebben zijn strapatsen eerder gezien, en we gaan het ook nog wel vaker zien."

Lustig noemde Neymar eerder al 'de grootste acteur van het voetbal' en de Zweeds international benadrukt dat na het duel met PSG. "Ik heb het eerder gezegd dat dat nou eenmaal bij zijn spel hoort. Hij overdrijft weleens, zodat de verdediger wordt gestraft. We gaan het echt nog veel vaker zien", besluit de dertigjarige verdediger zijn relaas over Neymar.