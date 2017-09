Ex-Ajacied daalt neer in Eindhoven: ‘Lang met Raiola over gesproken’

Donyell Malen speelde vanaf zijn negende bij Ajax en verliet die club in 2015 voor Arsenal. Na twee jaar in Londen, koos hij voor een terugkeer naar Nederland en tekende hij onlangs tot medio 2020 bij PSV. In Eindhoven hoopt hij zo snel mogelijk zijn debuut te maken in de Eredivisie. "Mijn doel is om in de toekomst bij PSV naar de profkant te gaan en als het aan mij ligt liever gisteren dan vandaag”, aldus de achttienjarige spits tegenover het Eindhovens Dagblad.

Malen was bij Ajax, waar hij zeven jaar lang speelde, ploeggenoot van spelers als Matthijs de Ligt en Justin Kluivert, spelers die hun debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers al lang en breed achter de rug hebben en intussen een rugzak vol ervaring hebben, ook op Europees niveau. Malen bewandelt een andere route. “Als ik mezelf bij Jong PSV laat zien, zullen de kansen vanzelf een keer komen, al weet ik ook dat geduld soms nodig is."

Bij Arsenal trainde Malen regelmatig mee met de selectie van manager Arsène Wenger, maar kwam het nooit van een doorbraak in de Premier League. “Wel hebben de jaren in Engeland me zelfvertrouwen en kracht gegeven. Ik ben bij Arsenal een betere voetballer geworden, ook omdat ik daar soms met de A-selectie mocht meetrainen en met grote voetballers werkte”, vervolgt Malen. “Onder anderen Thierry Henry was er een tijdje jeugdtrainer en gaf me aanwijzingen. Hier is er met bijvoorbeeld Ruud van Nistelrooij natuurlijk ook een wereldberoemde ex-speler die ons beter wil maken."

Malen hoopt nu op een doorbraak in Eindhoven, een stad die hij alleen kende van De Herdgang, het sportcomplex van PSV waar hij als speler van Ajax jaarlijks kwam. "Ik heb er met mijn zaakwaarnemer Mino Raiola en familie lang en goed over gesproken. Het is de beste stap om terug te keren. Ik denk dat hier voor mij de meeste kansen zijn om door te breken."