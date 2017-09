‘We merkten meteen dat hij terug in het elftal van Real Madrid was’

Real Madrid was woensdagavond onder leiding van Cristiano Ronaldo met 3-0 te sterk voor APOEL Nicosia. De aanvaller nam twee treffers voor zijn rekening. De ploeg van Zinédine Zidane miste de in competitieverband geschorste Portugees nadrukkelijk in de eerdere duels met Valencia (2-2) en Levante (1-1), zo erkende ook Sergio Ramos.

"We hebben een paar wedstrijden achter de rug waarin we niet veel hebben gescoord. Niet alle duels kun je met ruim verschil winnen. Met Cristiano, een voetballer die veel kan scoren, voel je dat het makkelijker gaat. We merkten meteen dat hij terug in het elftal was. Ik hoop dat hij zo doorgaat." De Portugees was dit seizoen voor club en land goed voor zes treffers, in vijf officiële wedstrijden.

Zidane was zeer te spreken over de rentree van Ronaldo in elftal. "Hij is de beste voetballer ter wereld. Hij staat er altijd. Hij scoort altijd en hij had er vandaag (woensdag, red.) zelfs vier kunnen maken." Ronaldo mist nog het eerstvolgende competitieduel bij Real Sociedad, dat na drie speeldagen nog geen enkel punt heeft laten liggen. In het midweekse duel met Real Betis, over een week, is hij weer inzetbaar in LaLiga.