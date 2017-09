Van Marwijk ontkracht opvallend PSV-gerucht: ‘Ik weet er niets van’

Bert van Marwijk kwalificeerde zich vorige week met Saudi-Arabië voor het WK in Rusland en blijft dus sowieso tot medio 2018 aan het roer staan als bondscoach. Volgens Jack van Gelder is het mogelijk dat Van Marwijk daarna aan de slag gaat bij PSV, als assistent van de beoogde hoofdtrainer Mark van Bommel. Zelf weet de voormalig keuzeheer van Oranje daar niets van.

Op dit moment is Van Bommel juist de rechterhand van Van Marwijk, terwijl de oud-middenvelder ook de leiding heeft over PSV Onder-19. Bij Ziggo Sport benadrukt Van Gelder dat er geen sprake is van een vertrek van Cocu middenin het seizoen, maar na de huidige jaargang zou het een en ander kunnen veranderen. "Ik weet er niets van. Maar dat Mark een keer trainer wordt in Eindhoven, dat verwacht ik ook wel ja", aldus Van Marwijk.

Van Marwijk blijft wel openstaan voor een samenwerking met zijn schoonzoon. "Ik heb weleens aan hem gevraagd: wat wil je dan nog? Als er ooit een keer een situatie komt waarin Mark zelf vraagt of ik hem op één of andere manier kan ondersteunen, dan zou ik dat wel doen", geeft Van Marwijk aan. "Hij doet het heel goed als trainer van PSV Onder-19."