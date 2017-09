Kane vergeleken met legende na dubbelslag: ‘Het is hetzelfde type spits’

In augustus had Harry Kane geen enkel aandeel in een doelpunt van Tottenham Hotspur, maar inmiddels is de spits weer op dreef. In de maand september staat de teller al op vier doelpunten in clubverband; woensdag maakte de spits er twee tegen Borussia Dortmund (3-1). Mauricio Pochettino en collega Peter Bosz zijn onder de indruk van de Engelsman.

"Kane was fantastisch", jubelt Pochettino op de website van de UEFA. "Dat zag je vanavond weer. Hij verdient alle lof die hij krijgt." Kane werd op Wembley de eerste Engelsman sinds Wayne Rooney in 2010 die in drie Champions League-duels op rij wist te scoren. "Ik vind Kane een van de beste spitsen ter wereld. Doelpunten in de Champions League, de belangrijkste competitie ter wereld, zullen hem het krediet geven waar hij recht op heeft."

Bosz baalt na afloop van de nederlaag, maar geeft toe dat Kane indruk maakte. "Het is duidelijk dat hij een goede speler is. Hij is sterk, heel sterk. Dat zag je bij het tweede doelpunt: twee van mijn spelers wisten het duel met hem niet te winnen. Maar we wisten het van tevoren ook al. Het is een goede speler", concludeert Bosz. In de studio van Sky Sports blijkt analist Craig Bellamy eveneens geïmponeerd door het spel van de Premier League-topscorer van vorig seizoen.

"Toen Kane doorbrak als speler, deed hij me denken aan Raúl", zegt de Welshman. "Hij is niet razendsnel, maar wel enorm slim in zijn bewegingen op het veld. Hij weet waar hij moet zijn. Raúl was fantastisch en dat zal hij altijd blijven, maar Kane heeft overeenkomsten met hem. Het is hetzelfde type spits. Als hij zo doorgaat, is hij de enige speler die het doelpuntenrecord van Alan Shearer in de Premier League in gevaar kan brengen."