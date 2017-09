Kranten pakken Van Bronckhorst aan: ‘Er klopte niets van’

De rentree van Feyenoord in de Champions League liep woensdag uit op een grote deceptie. De kampioen van de Eredivisie werd voor eigen publiek vernederd door Manchester City en incasseerde een 0-4 nederlaag. Na afloop zetten de kranten vooral vragen bij de tactische keuzes van Giovanni van Bronckhorst, die niet uitpakten zoals gehoopt tegen de geoliede machine van Josep Guardiola.

Een 'kansloze missie', noemt De Telegraaf de wedstrijd van Feyenoord. De Rotterdammers waren volgens de krant te licht en te onervaren, maar in dat geval zou een 'geweldig tactisch strijdplan en veel vertrouwen' weleens uitkomst kunnen bieden. "Dat laatste gebaseerd op vastigheid en op alle dingen die een elftal in het seizoen ervoor naar de titel hebben gebracht. Maar juist daar deed Van Bronckhorst zijn eigen fans het meest versteld staan", schrijft het populairste dagblad van Nederland.

De keuze van Van Bronckhorst om 'een van zijn beste spelers', Jens Toornstra, op de bank te zetten wordt uitgelicht. De 'totaal onervaren nieuwkomers' Jeremiah St. Juste en Sofyan Amrabat kregen wel een basisplek. "Hij koos voor Michiel Kramer als eenzame spits, die zonder steun tegen de Engelse international John Stones een kansloze avond beleefde." De collega's van De Volkskrant vragen zich af wat nou eigenlijk het systeem van Feyenoord was: 5-2-3, 3-4-3 of 5-4-1? "Er klopte in elk geval niets van. Die van City liepen overal doorheen, achteloos alsof ze een vergeten boodschapje moesten ophalen."

Vooraf kondigde Van Bronckhorst aan dat zijn elftal onder alle omstandigheden compact moest blijven spelen. Het tegendeel bleek het geval, constateert het Algemeen Dagblad. "De ploeg viel voortdurend uit elkaar met het beeld van jagende spitsen en terugtrekkende verdedigers meer als regel dan als uitzondering. En als de ploeg eindelijk eens in balbezit was, bleek dat City het afjagen, insluiten en vastzetten van de tegenstander bijna tot kunst kon verheffen."