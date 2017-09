Guardiola geniet in De Kuip: ‘Een van de beste spelers die ik ooit heb gezien’

Josep Guardiola kreeg woensdagavond zijn gewenste start in de Champions League. In de eerste groepswedstrijd maakte Manchester City korte metten met Feyenoord: 0-4. Kevin De Bruyne, die afgelopen weekeinde indruk maakte tegen Liverpool (5-0), was de leider op het briljante middenveld van the Citizens. Guardiola was na afloop zeer lovend over de opmars van de Belgisch international.

"Kevin is een van de beste spelers die ik ooit heb gezien", vertelde Guardiola na afloop in De Kuip. "Hij is tot alles toe in staat. Hij kan de voetballer worden die hij wil, een topvoetballer met heel veel klasse. We zijn zo trots en blij dat hij voor ons speelt." De Bruyne wacht dit seizoen weliswaar nog op zijn eerste goal, maar was in de eerste duels bij tal van doelpunten van collega's de aangever.

De Bruyne ontkende dat het voor Manchester City een eenvoudige wedstrijd was. "Het was toch negentig minuten bikkelen. Feyenoord heeft niet opgegeven", zei De Bruyne in gesprek met Ziggo Sport. "Een trainingspartij was het niet. We zijn heel sterk gestart en als je die twee, drie doelpunten maakt, wordt het heel moeilijk."

"We moesten heel geconcentreerd blijven spelen en dat hebben we heel goed gedaan. We hebben weinig weggegeven aan Feyenoord, hadden twee goals meer kunnen scoren, maar hebben heel goed gecontroleerd." Manchester City speelt de komende Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk, dat tegelijkertijd met 2-1 van Napoli won.