‘Cristiano Ronaldo begon te lachen, ik kon het niet geloven en was boos’

APOEL Nicosia ging woensdagavond met 3-0 onderuit bij Real Madrid, in het kader van de eerste groepswedstrijd van de Champions League. Roberto Lago was betrokken bij de 2-0 van de titelverdediger. De verdediger uit Spanje maakte een vermeende handsbal, waarna de dienstdoende arbiter naar de stip wees.

Cristiano Ronaldo verzilverde de elfmetertrap en maakte daarmee zijn tweede van de avond. Lago is van mening dat de strafschop nooit gegeven had mogen worden. "Cristiano Ronaldo begon te lachen. Ik kreeg de bal op mijn schouder. Het was meer het publiek dat floot dan de scheidsrechter.

"Ik kon het niet geloven en was boos. Als Real Madrid al superieur is en het al moeilijk genoeg is om hier een goed resultaat neer te zetten, dan is het moeilijk te verteren dat ze zo'n strafschop krijgen. Het is altijd leuk om te zien als topclubs steen en been klagen. Als iedereen dat zou doen...", verzuchtte Lago, die net als Boy Waterman en Lorenzo Ebecilio in de basisopstelling van de Cyprioten stond.

Ronaldo was blij met het resultaat. "Wij hebben de betere ploeg, speelden thuis en wilden goed beginnen aan het nieuwe seizoen in de Champions League. We wisten dat APOEL zeer verdedigend zou gaan spelen. We hadden nog meer kunnen scoren, maar uiteindelijk zijn we blij met onze start. Ik ben ontzettend blij dat alles weer begonnen is."

Ronaldo zit in competitieverband een schorsing uit en was daarom ook blij dat hij weer het tenue van Real Madrid om de schouders kon dragen. "De Champions League is een geweldige competitie en dat ik meteen weer heb gescoord is erg belangrijk voor mij.Er is nog een lange weg te gaan, maar wij willen het toernooi weer winnen. De Champions League is het toernooi van Real Madrid. Wij gaan altijd vol voor de eindwinst. Maar eerst moeten we de groep doorkomen."