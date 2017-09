Quincy Promes wordt per ongeluk gewisseld: ‘Dat was een fout van mij’

Spartak Moskou startte woensdagavond met een gelijkspel aan de groepsfase van de Champions League. Het team van Massimo Carrera hield een punt over aan de ontmoeting met NK Maribor: 1-1. Opvallend: topscorer Quincy Promes werd vijf minuten voor tijd naar de kant gehaald, tot ongeloof van iedereen.

Maribor was even daarvoor namelijk op 1-1 gekomen: Damjan Bohar poetste de 0-1 van Aleksandr Samedov weg. Zónder Promes op het veld slaagde Spartak er niet in om toch nog winnend van het veld te stappen. "Dat was een fout van mij", verwees Carrera na afloop naar de wissel van de Oranje-international.

"Ik wilde een andere speler naar de kant halen", legde de trainer van de Moskovieten uit. "Promes wees echter naar zijn voet en ik dacht dat hij een probleem had. Maar dat was dus niet zo." Promes was een van de spelers die woensdagavond dicht bij een doelpunt was. In competitieverband was hij al goed voor zes treffers in negen duels.