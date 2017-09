‘We zijn nog steeds de top van Nederland, dat gaan we zondag laten zien’

Jean-Paul Boëtius wilde woensdagavond niet te lang stilstaan bij de historisch zware nederlaag van Feyenoord voor eigen publiek in de Champions League tegen Manchester City (0-4). De aanvaller wilde de eerste groepswedstrijd het liefste zo snel mogelijk vergeten. "Zondag wacht PSV, we moeten met opgeheven hoofd en de borst vooruit het veld opstappen in Eindhoven."

"Wij zijn nog steeds de top van Nederland, dat gaan we zondag weer laten zien", zo benadrukte Boëtius na afloop. "We wisten vooraf al dat het moeilijk zou worden en als je dan zo snel zo'n goal tegen krijgt, wordt het helemaal lastig. We waren heel erg zoekende in het begin. De spelers van City rouleerden steeds qua posities, daardoor waren wij constant een stapje te laat."

"Kijk, het is geen schande om van deze ploeg te verliezen, maar het had wel wat minder pijnlijk gekund", erkende Boëtius. "We moeten dit hoofdstuk snel afsluiten en er zondag weer staan. En dat gaat ook gebeuren, daarvan ben ik overtuigd." De regerend landskampioen heeft als enige Eredivisie-club nog geen enkel punt laten liggen, na vier speelronden in de competitie.