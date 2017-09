Bernardo Silva benadrukt: ‘Feyenoord heeft heel goede voetballers’

Bernardo Silva maakte woensdagavond voor het eerst negentig minuten in een wedstrijd van Manchester City vol. De aanvallende middenvelder erkende na afloop van het Champions League-duel met Feyenoord (0-4) dat de ploeg van Josep Guardiola veel sterker was dan de Rotterdammers, maar was toch lovend over het elftal van Giovanni van Bronckhorst.