Guardiola: ‘Wellicht zit hij tijdens de volgende persconferentie weer naast me’

John Stones vertolkte woensdagavond een belangrijke rol in de 0-4 zege van Manchester City op Feyenoord, in de eerste Champions League-wedstrijd. Hij nam twee doelpunten voor zijn rekening en groeide daarmee uit tot de eerste verdediger van the Citizens met een dubbelslag in een Champions League. Stones opende na 96 seconden de score en zetten na een uur spelen ook de eindstand op het scorebord.

Josep Guardiola en Stones zaten daags voor de ontmoeting in De Kuip samen in de perszaal. De oefenmeester is niet wars van een beetje bijgeloof. "Wellicht zit hij tijdens de volgende persconferentie weer naast me", zo vertelde Guardiola met een glimlach, na het duel in Rotterdam-Zuid. "Hij heeft een goede wedstrijd gespeeld en ik ben blij voor hem. Zijn twee doelpunten zijn belangrijk, maar hij heeft het vooral in defensief opzicht heel goed gedaan. Door duels te winnen. John kan de komende jaren heel belangrijk zijn."

Guardiola wees erop dat Manchester City vorig seizoen geen enkele uitwedstrijd in de Champions League won. "We hebben daarover gesproken. Als we daadwerkelijk stappen willen maken, zullen we een belangrijke club thuis en uit moeten worden. Zelfs na ons vroege doelpunt bleven we de aanval zoeken. We hebben in offensief opzicht uitstekend gespeeld en hebben defensief gezien karakter getoond. Er is nog veel werk te verzetten, maar het is belangrijk om te zien dat je met deze mentaliteit kan spelen, aanvallend voetbal kan spelen, hoog druk kan zetten en niet verrast wordt door counteraanvallen."

Het waren 96 prachtige seconden...

Stones was in de voorbereiding tegen Real Madrid en Tottenham Hotspur al trefzeker uit standaardsituaties. "Ik verschijn niet vaak op het scoreformulier, maar ik probeer wel meer doelpunten te maken", zo reageerde de centrale verdediger. "Als de voorzetten zo goed zijn...Kevin (De Bruyne, red.) bezorgt de bal precies waar jij hem wil. Ik ben blij met mijn bijdrage en dit is een geweldige start."