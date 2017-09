‘In de rust probeerden we elkaar op te peppen om een slachtpartij te voorkomen’

Feyenoord startte woensdagavond desastreus aan de groepsfase van de Champions League. Het team van Giovanni van Bronckhorst verloor in eigen huis met 0-4 van Manchester City. Jan-Arie van der Heijden stelde na afloop dat Feyenoord veel beter had gekund. "We hadden er veel van verwacht", erkende de verdediger.

"'Er werd veel gerefereerd aan de wedstrijd tegen Manchester United van vorig seizoen (1-0, red.), waarin we goed speelden en een goed resultaat boekten. Het strijdplan was vandaag hetzelfde. Lang de nul houden en dan toeslaan. Maar dat kon na twee minuten al overboord", verwees Van der Heijden in gesprek met FOX Sports naar de vroege 0-1 van John Stones. Daarna liep Manchester City al snel uit naar een ruime voorsprong.

"We hadden verwacht dat ze met twee spitsen zou spelen, maar er stond er één met vier man achter hem die steeds loopacties maakten. Dt vergt veel communicatie en dat was moeilijk." Feyenoord kwam vaak te laat, Manchester City leed weinig balverlies en zodoende was het een kansloze missie voor de Rotterdammers.





"Ik denk niet dat we ons topniveau hebben gehaald, maar dat zegt niets over de sterkte van City. Zij zijn gewoon geweldig. In de rust probeerden we elkaar op te peppen om een slachtpartij te voorkomen. Dat is mondjesmaat gelukt. We moeten opkrabbelen, zodat we er zondag weer klaar voor zijn", zo besloot Van der Heijden, vier dagen voor de kraker tegen PSV.