‘Ik ben me kapot geschrokken, op alle fronten was Manchester City beter’

Jan Boskamp is geschrokken van het het gemak waarmee Manchester City woensdagavond afrekende met Feyenoord in de eerste groepswedstrijd van de Champions League. City had in De Kuip weinig te duchten van de landskampioen en keerde uiteindelijk met een 0-4 overwinning huiswaarts.

"Ik ben me kapot geschrokken", waren de duidelijke woorden van de analist bij Veronica. De bezoekers uit Engeland hadden binnen 25 minuten driemaal gescoord en sloegen in de tweede helft nog één keer toe. "Op alle fronten waren ze beter. Snelheid, kracht, positiespel, alles. Het was een hemelsbreed verschil", verzuchtte hij.

Feyenoord trad aan in een systeem met vijf verdedigers. Michiel Kramer verving de geschorste Nicolai Jörgensen in de punt van de aanval. "Ik schrok dat ze met die diepe spits gingen spelen", vervolgde Boskamp. "Voor Kramer was het een heel ondankbare taak, alleen maar lange ballen en doorkoppen. En op het middenveld werd Feyenoord helemaal zoek gespeeld. Ik denk dat Manchester City vooral de eerste helft geen enkel duel verloren heeft. Ze waren altijd een stapje sneller dan wij. Achteraf mag je blij zijn dat het 0-4 is gebleven."