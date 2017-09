Experiment Feyenoord pakt desastreus uit: ‘Het krachtsverschil was te groot’

Berusting overheerste woensdagavond bij Feyenoord na de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League tegen Manchester City. Het elftal van Giovanni van Bronckhorst had op eigen veld geen schijn van kans en ging uiteindelijk met 0-4 onderuit. Aanvoerder Karim El Ahmadi concludeerde na afloop dat het kwaliteitsverschil tussen beide ploegen simpelweg te groot was.

"Maar we hadden ook te weinig lef", vulde hij aan voor de camera van Veronica. "Dan helpt het niet dat je al zo snel een tegendoelpunt krijgt. Dat was echt onnodig." Van Bronckhorst koos in de eigen Kuip voor een vijfmansdefensie. Die tactische ingreep pakte niet goed uit: City scoorde driemaal in de eerste 25 minuten. Na rust stapte Feyenoord over naar zijn gebruikelijke 4-3-3-systeem.

"In de tweede helft speelden we meer herkenbaar voetbal voor ons", vervolgde El Ahmadi. "Of de gekozen speelwijze verkeerd was? Nee, want je moet wel realistisch zijn. Het krachtsverschil was te groot en dan heeft het geen zin om het achterin open te gooien. In de tweede helft zie je dat het beter gaat als je met vier verdedigers speelt, maar dit is niet hoe ik me het had voorgesteld."

Van Bronckhorst was in de eerste helft geschrokken van zijn elftal. "Je weet dat je goed moet beginnen tegen zo’n ploeg. Als je dan binnen twee minuten achter komt door standaardsituatie is dat niet goed", vertelde hij bij Ziggo Sport. "We hebben de eerste helft achter de feiten aangelopen. In de tweede helft kregen we meer grip op het duel, ook doordat zij gas terugnamen. Het is voor ons even wennen aan dit niveau, wat geen schande is. Dat is het leergeld dat je betaalt."