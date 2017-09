Napoli moet winnen van Feyenoord na minieme nederlaag in Oekraïne

Shakhtar Donetsk heeft woensdagavond een belangrijke overwinning geboekt, in Groep F van de Champions League. De Oekraïense club was in eigen huis te sterk voor Napoli, dat niet nauwkeurig was in de afronding en zodoende ten onder ging door een grote fout van José Manuel Reina: 2-1. Napoli hoopt over twee weken de eerste punten te pakken, als Feyenoord op bezoek komt in het Stadio San Paolo.

Na een eerste kwartier met mogelijkheden voor onder meer Arek Milik en Taison opende laatstgenoemde de score. Een lage bal van Darijo Srna belandde via Facundo Ferreyra bij Taison, die het leer kunstig meenam en laag achter Reina schoot. Het was aan de doelman te danken dat de Braziliaan niet veel later niet zijn tweede van de avond maakte. Napoli zette meer druk op de Oekraïense defensie, maar verder dan een kopbal van Raúl Albiol en een eenvoudige vrije trap van Lorenzo Insigne. Ismaily had geluk dat hij geen eigen goal maakte toen hij een voorzet van Faouzi Ghoulam blokkeerde.

In de tweede helft oogde Shakhtar comfortabel op het veld en kreeg men bovendien de 2-0 in de schoot geworpen. Reina zat volledig mis na een voorzet van Tamas Stepanenko, waarna Ferreyra bij de tweede paal kon binnenkoppen. Sarri had voldoende gezien en haalde Marek Hamsik en Piotr Zielinski naar de kant, ten faveure van Dries Mertens en Allan. De aanwezigheid van Mertens resulteerde in een gevaarlijker Napoli, dat de achterstand twintig minuten voor tijd verkleinde. Stepanenko beging een overtreding op Mertens, waar Milik de elfmetertrap benutte: 2-1.

Het duel kon daarna nog alle kanten op: pogingen van Mertens en Insigne werden geblokt en een inzet van Fred belandde op de borst van Reina. Een kopbal van Ferreyra belandde op de lat, waarna de rebound van Kovalenko in de armen van Reina eindigde. De laatste mogelijkheden waren voor Milik, die het leer over mikte, en José Maria Callejón, die zag hoe Andriy Pyatov een geweldige redding in huis had.