Missers breken Liverpool op; fans Spartak nemen arbiter onder vuur

Liverpool heeft zijn rentree in de Champions League niet weten op te luisteren met een overwinning. De Engelse topclub was in eigen huis lang de bovenliggende partij tegen Sevilla, maar miste kans op kans en kreeg daar in de slotfase uiteindelijk de rekening voor gepresenteerd. In dezelfde groep gaf het Spartak Moskou van Quincy Promes een voorsprong weg op bezoek bij NK Maribor.

Liverpool – Sevilla 2-2

Het duel op Anfield was een herhaling van de Europa League-finale van 2016. Sevilla won destijds met 1-3 en Liverpool had aanvankelijk opnieuw grootse moeite met de Andalusiërs. Al na vijf minuten spelen moest Loris Karius de 0-1 incasseren. Wissam Ben Yedder gaf de doelman van dichtbij geen kans nadat Dejan Lovren er niet in was geslaagd een scherpe voorzet van Sergio Escudero te onderscheppen.

Liverpool stelde echter nog in de eerste helft orde op zaken. Na een fraaie combinatie tussen Jordan Henderson en Alberto Moreno stelde laatstgenoemde eerst Roberto Firmino in gelegenheid de gelijkmaker te verzorgen, waarna Mohamed Salah negen minuut voor de onderbreking voor de 2-1 tekende met een van richting veranderd schot. Firmino kreeg op slag van rust vanaf de strafschopstip nog een uitgelezen mogelijkheid om voor een tweede maal te scoren, maar hij schoot op de paal.

Jürgen Klopp zag zijn elftal teleurstellen

Het elftal van Jürgen Klopp kreeg in de tweede helft diverse mogelijkheden om de voordelige marge alsnog op te krikken, maar onder anderen Firmino en Georginio Wijnaldum hadden het vizier niet op scherp staan. Sevilla mocht daardoor blijven hopen op een goed resultaat en wist de stand achttien minuten voor tijd uiteindelijk gelijk te trekken. Joaquín Correa nam de bal handig mee na een passje van invaller Luis Muriel en rondde vervolgens resoluut af. Liverpool eindigde het duel met tien man na een rode kaart voor Joe Gomez in de blessuretijd.

NK Maribor - Spartak Moskou 1-1

Met Quincy Promes in de basisopstelling had Spartak het lastig in Slovenië. Gescoord werd er niet in de eerste helft, maar de supporters van de Russische club vestigden wel de aandacht op zich door een romeinse kaars af te vuren richting scheidsrechter Deniz Aytekin. Het vuurwerk miste de Duitse leidsman echter op een haar na. Maribor slaagde er goed in Spartak van zijn doel af te houden, maar moest na een uur spelen alsnog capituleren.

Aleksandr Samedov kon de 0-1 binnenlopen nadat een afstandsschot van Fernando onvoldoende was gepareerd door Jasmin Handanovic. Het bezoek leek vervolgens op weg naar de overwinning, maar moest zes minuten voor tijd alsnog de gelijkmaker incasseren. Damjan Bohar kapte vanaf de linkerflank naar binnen en legde het leder vervolgens op schitterende wijze achter Artem Rebrov.