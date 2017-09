Feyenoord wordt overlopen en incasseert vier treffers

Feyenoord is kansloos onderuitgegaan in de eerste speelronde van de Champions League-groepsfase. De Rotterdammers liepen woensdagavond al na ruim anderhalve minuut achter de feiten aan en stapten uiteindelijk met een 0-4 nederlaag van het veld tegen Manchester City. De openingstreffer van John Stones was het snelste tegendoelpunt van Feyenoord ooit in het miljardenbal; het vorige record stond op naam van Alessandro Del Piero, die in september 1997 binnen drie minuten scoorde.

Heel Rotterdam keek uit naar de rentree van Feyenoord in het hoofdtoernooi, maar de wedstrijd van woensdag zal snel worden vergeten. De formatie van Giovanni van Bronckhorst incasseerde al na 95 seconden de 0-1: na een kort genomen hoekschop stuurde John Stones de bal met zijn hoofd naar de verre paal waarna Tonny Vilhena het leer in eigen doel frommelde. Man City bleef hierna heer en meester in De Kuip en zou voor de onderbreking nog twee keer scoren. Sergio Agüero schoot raak na een snelle actie van Kyle Walker en Gabriel Jesus benutte een rebound nadat Brad Jones een inzet van Benjamin Mendy had gekeerd.

De Braziliaan werd daarmee na Mario Balotelli, Aleksandar Kolarov en Nolito de vierde Citizen die bij zijn Champions League-debuut heeft weten te scoren. Man City kreeg nog een aantal kansen en zag ook nog een treffer worden afgekeurd, terwijl Feyenoord aan de andere kant niet veel verder kwam dan een schot in het zijnet van Michiel Kramer. Van Bronckhorst wist dat hij in de rust moest ingrijpen en deed dat ook: Steven Berghuis bleef in de kleedkamer achter ten faveure van Jens Toornstra. Feyenoord bleef na de pauze beter op de been, maar dat kwam ook doordat Man City niet veel haast meer maakte.

Josep Guardiola voerde na een uur zijn eerste wissel door en leek daarmee ook wel aan te geven dat hij drie doelpunten meer dan voldoende vond: Agüero maakte plaats voor Raheem Sterling. Vier minuten na die wissel viel dan toch nog een vierde treffer: Kevin De Bruyne kreeg de bal terug na een korte corner en schilderde het leer op het hoofd van Stones, die zijn tweede van de avond maakte. De centrale verdediger maakte nooit eerder twee treffers in één duel. In het laatste half uur gebeurde er niet veel meer in De Kuip, hoewel Man City af en toe nog een voorzichtige poging deed om er 0-5 van te maken.

Jones bokste een hoekschop van De Bruyne weg en had daarna ook een antwoord op de ‘rebound’, terwijl hij in de slotfase nog een voorzet van Leroy Sané tot een hoekschop verwerkte. Feyenoord kwam niet verder meer dan een poging van invaller Toornstra, die meters over ging. Bij de Kuipbewoners maakte Dylan Vente overigens nog zijn officiële debuut. De aanvaller kwam in de ploeg voor Kramer en werd met een leeftijd van 18 jaar en 127 dagen de jongste speler ooit van Feyenoord in de Champions League of Europacup I.