‘Carlo Ancelotti heeft meer titels gewonnen dan dat ik onderbroeken heb’

Julian Nagelsmann liet dinsdag weten de droom te koesteren ooit bij Bayern München aan de slag te gaan, maar de trainer van TSG Hoffenheim heeft die woorden een dag later afgezwakt. Het interview dat Nagelsmann heeft gegeven, zou uit zijn verband zijn gerukt en de oefenmeester heeft Carlo Ancelotti inmiddels zelfs een berichtje gestuurd ter opheldering.

Nagelsmann liet in gesprek met het Duitse Eurosport weten in de toekomst graag te willen werken in de Allianz Arena. "Het interview is opgeblazen", vertelt de dertigjarige coach een dag later op een persconferentie. Hij ontkent bij Bayern de opvolger van Ancelotti te willen worden. "Mijn respect voor hem is groot. Hij heeft meer titels gewonnen dan dat ik onderbroeken in mijn laden heb liggen. Ik heb hem een sms gestuurd om uit te leggen wat ik bedoelde. Daarmee is het verhaal ook uit de wereld."

Volgens Nagelsmann had het interview geen actuele betekenis. "Het ging over mijn toekomst en de ideeën die ik daarover heb", legt hij uit. "Ik heb alijd benadrukt dat het een droom is voor mij ooit een wereldclub te trainen. Ik heb eerlijk en open geantwoord. Ik zal altijd zo blijven reageren. De mensen die mij dat kwalijk nemen, zijn dezelfde mensen die zeggen dat de voetballerij volstaat van clichés."