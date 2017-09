Zoet en Jones ontlopen elkaar weinig in Fantasy App voorafgaand aan kraker

Speelronde vijf van de Eredivisie en van onze Fantasy Football App (te downloaden in de App Store en de Google Play Store) staat op het punt van beginnen. Vrijdagavond treedt Sparta Rotterdam aan tegen AZ, maar de topper van de speelronde vindt plaats op zondag: PSV treft dan Feyenoord. Hoe doen de beste spelers van beide topclubs het tot nu toe?

Gecombineerd elftal

De spelers van Feyenoord verzamelden dit seizoen meer punten dan de PSV'ers. In het gecombineerde elftal met de spelers met de meeste punten staan vier spelers van de Eindhovenaren en zeven van de landskampioen. Die marge had nog groter kunnen zijn, want Jeroen Zoet en Brad Jones staan beiden op achttien punten. Om de opstelling toch nog enigszins in evenwicht te houden, hebben we gekozen voor Zoet. Vooral in de achterste linie maakt Feyenoord het verschil. Een kanttekening is overigens dat Hirving Lozano zondag geschorst is.

Keepers

Zoals aangegeven ontlopen Zoet en Jones elkaar weinig. Toch blijkt uit een naderende blik op de statistieken dat Jones het best uit de bus komt. Hij ontbrak in de eerste competitiewedstrijd met blessureleed en heeft dus een wedstrijd minder gehad om achttien punten te verzamelen. Hij hield bovendien een keer vaker zijn doel schoon en incasseerde aanzienlijk minder doelpunten. Wel verrichtte Zoet vaker een redding dan zijn Australische collega.

Week 5

Behalve de topper staan er ook andere interessante duels op het programma. SC Heerenveen, naast Feyenoord de enige ongeslagen ploeg in de Eredivisie, gaat die status proberen te verdedigen op bezoek bij Excelsior. In Kralingen wonnen de Friezen de laatste drie keer echter niet. Voor ADO Den Haag wacht de 'wedstrijd van het jaar': thuis tegen Ajax. Een bijzonder duel voor Ricardo Kishna, die vorige maand verrassenderwijs tekende in Den Haag.

