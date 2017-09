Gerrard begint met klinkende zege; Real Madrid maakt er tien

Steven Gerard is sinds dit seizoen de manager van de Onder-18 van Liverpool en hij neemt in de UEFA Youth League ook de Onder-19 van the Reds onder zijn hoede. De 37-jarige Gerrard maakte woensdagavond zijn trainersdebuut in Europees verbond en won op het eigen Prenton Park met 4-0 van Sevilla.

Curtis Jones, Liam Miller en opnieuw Jones bepaalden de ruststand op 3-0 en Conor Masterson maakte er na de verplichte onderbreking 4-0 van voor de Engelsen. De Nederlandse aanvaller Bobby Adekanye viel na een uur in voor Herbie Kane, maar kwam niet meer op het scorebord terecht.

De opvallendste uitslag in de eerste speelronde van de Youth League was die van de wedstrijd tussen Real Madrid en APOEL Nicosia. De Spanjaarden van Gutí wonnen met 10-0 en Dani Gómez en Pedro Ruiz maakten ieder een hattrick. Miguel Baeza nam twee treffers voor zijn rekening en de overige goals werden gemaakt door aanvoerder Gorka Zabarte en Adrián de la Fuente.