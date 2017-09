PSV'er kan kiezen: 'Als ik de berichten moet geloven, zijn ze met me bezig'

Derrick Luckassen kwam in het verleden uit voor diverse Nederlandse vertegenwoordigende jeugdelftallen, maar de centrumverdediger debuteerde nog niet voor het grote Oranje. Hij hoopt zich bij PSV in de kijker te spelen bij bondscoach Dick Advocaat, maar kan vanwege zijn dubbele nationaliteit ook opteren voor een interlandcarrière bij Ghana.

De 22-jarige stopper wordt schijnbaar nauwlettend in de gaten gehouden in het Afrikaanse land. "Ze praten wat vaker over me. Als ik de berichten moet geloven, zijn ze wel met me bezig", onthult hij in gesprek met Voetbal International. Een voorkeur lijkt Luckassen vooralsnog niet te hebben. "Op dit moment hoef ik nog geen keuze te maken, dus ga ik er ook geen uitspraken over doen."

Luckassen maakte de afgelopen transferperiode voor naar verluidt vijf miljoen euro de overstap van AZ naar PSV. Hoewel hij onlangs nog niet tot de selectie van Advocaat behoorde voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Bulgarije, heeft de geboren Amsterdammer goede hoopt ooit te kunnen debuteren voor Oranje. "Ik denk dat ik dit in me heb, het is aan mij om het te bewijzen."