Neymar: ‘Ik moet denken aan wat het beste is voor het team en de club’

Neymar maakte de afgelopen transferperiode voor 222 miljoen euro de overstap van Barcelona naar Paris Saint-Germain. De Braziliaanse superster stond in Camp Nou overwegend in de schaduw van Lionel Messi, maar hij ontkent een transfer gemaakt te hebben louter met het oog op het winnen van de Ballon d’Or.

Ofschoon Neymar toegeeft de prijs voor de beste voetballer ter wereld in de toekomst graag te winnen, benadrukt hij dat het teambelang prevaleert. "Ik moet op dit moment niet aan de Ballon d’Or denken. Ik moet denken aan wat het beste is voor het team en de club", vertelde hij dinsdagavond na afloop van het duel met Celtic in de groepsfase van de Champions League aan diverse Franse media.

PSG maakte grote indruk in Schotland en won uiteindelijk met 0-5. Neymar nam zelf de openingstreffer voor zijn rekening en stond aan de basis van het tweede doelpunt van de Fransen. "Dit is een geweldige ploeg. Als we zo doorgaan hebben we een grote kans om de Champions League te winnen", vervolgde de 25-jarige flankspeler. "Ik ben blij om hier te starten met een overwinning."