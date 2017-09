Feyenoord Onder-19 geeft slechte voorbeeld en verliest onnodig van City

Feyenoord Onder-19 is de UEFA Youth League, de jeugdversie van de Champions League, begonnen met een nederlaag. In het Van Donge & De Roo Stadion verloren de beloften woensdag met 0-2 van de leeftijdsgenoten van Manchester City. De jonge Rotterdammers hadden veel kansen tegen de Engelse grootmacht, maar moesten uiteindelijk hun meerdere erkennen in de talenten van City.

Met name Cheick Touré vergat zichzelf te belonen voor zijn goede optreden. De buitenspeler, die onlangs debuteerde in de hoofdmacht van Feyenoord, kreeg meerdere kansen, maar kon geen doelpunt maken, terwijl ook Joël Zwarts enkele keren faalde. Even later ging Tyrell Malacia ongelukkig in de fout, waarna Rabbi Matondo de bal onder doelman Ramón ten Hove doorschoof: 0-1.

Feyenoord ging op zoek naar de gelijkmaker en Jordy Wehrmann kon zijn ploeg op gelijke hoogte brengen, ware het niet dat zijn poging van de lijn gehaald werd. Een vrije trap van Edward Francis werd de Rotterdammers uiteindelijk fataal: Ten Hove kon niets meer doen nadat de bal van richting werd veranderd. Dinsdag 26 september spelen de jonge Feyenoorders een uitwedstrijd tegen Napoli Onder-19.