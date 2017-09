Liverpool, Juve en Inter gaan voor Nederlander

Aenis Ben-Hatira werd in januari ontslagen bij Darmstadt 98 vanwege oude banden met jihadisten, maar komt mogelijk weer aan de bak in Duitsland. Hamburger SV wil de transfervrije middenvelder binnenhalen. (Spox)

Zijn sportieve prestaties waren niet de enige reden waarom Bayern München Renato Sanches aan Swansea City verhuurde. De Portugees kwam eens niet opdagen bij de training en was meermaals laat voor besprekingen. (BILD)