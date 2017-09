‘Hij was met 25 miljoen euro het koopje van de eeuw voor Real Madrid’

Volker Struth vindt dat Real Madrid goede zaken heeft gedaan door Toni Kroos in de zomer van 2014 voor slechts 25 miljoen euro op te pikken bij Bayern München. De Duitse zaakwaarnemer zegt dat zijn cliënt niet blij was met de aanbieding die der Rekordmeister destijds voor hem neerlegde en dat Kroos zodoende verder wilde kijken.

De Duitser is uitgegroeid tot dragende kracht in het Santiago Bernabéu en speelt woensdagavond met Real Madrid tegen APOEL Nicosia. "Toni was niet gelukkig met het aanbod van Bayern", aldus Struth in gesprek met BILD. "Dat is waarom de onderhandelingen toentertijd in de ijskast werden gezet. Als je vandaag de dag kijkt naar de transfersommen en je beseft dat Toni voor slechts 25 miljoen euro is verkast, dan kan je zeggen dat hij het koopje van de eeuw is geweest voor Real Madrid."

Struth, die ook onder anderen Benedikt Höwedes tot zijn stal mag rekenen, gaat ook in op het feit dat Ousmane Dembélé niet meer wilde meetrainen bij Borussia Dortmund om een transfer naar Barcelona te forceren. "Gasten zoals Dembélé zorgen ervoor dat ik een slechte reputatie heb. Het irriteert me dat mensen zeggen dat zaakwaarnemers hem hebben verteld niet meer te gaan. De zaakwaarnemers! Dus ik ook! Ik word daar strontziek van."

"Deze houding van een speler is een absolute no go. Als een van mijn spelers dat zou doen, zou ik onmiddellijk met hem breken. Het einde is dan zoek. Er zijn genoeg leugens verteld over ons beroep. Ik wil graag meer transparantie. Ik heb bijvoorbeeld nooit iemand betaald om zijn belangenbehartiger te worden", aldus Struth, die verwijst naar het gerucht dat hij Mario Götze geld had toegestoken.