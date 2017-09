Southampton kwam onverwacht aan manager: ‘We kwamen voor Coutinho’

Philippe Coutinho is nog altijd speler van Liverpool, ondanks drie torenhoge aanbiedingen van Barcelona afgelopen zomer. De Braziliaan speelt sinds januari 2013 voor the Reds, nadat hij door Internazionale eerst nog werd uitgeleend aan Espanyol. Southampton had in 2012 echter ook interesse in Coutinho en raakte tijdens het scoutingsproces ook geïnteresseerd in zijn toenmalig trainer, Mauricio Pochettino.

"We gingen Coutinho scouten toen hij verhuurd werd aan Espanyol en ik was gelijk onder de indruk van de jongeman die aan de zijlijn stond", zegt voormalig voorzitter Nicola Cortese bij talkSPORT over Pochettino. "Ik hield van zijn lichaamstaal, ik vond dat hij een goede impact had op het team. Normaal als ik een wedstrijd zie, dan laat ik het technische gedeelte aan anderen over."

"Ik kende de manager niet, wist destijds niet eens hoe hij heette, maar vanaf toen ben ik hem gaan volgen. Ik ging gericht onderzoek doen naar hem door zaakwaarnemers te bellen en bij spelers te informeren hoe hij trainde. Ik verzamelde informatie, maar ik was nog lang niet van plan om hem te halen", aldus Cortese over de Argentijn, die in januari 2013 manager werd van Southampton. Na anderhalf jaar maakte Pochettino promotie naar Tottenham Hotspur.