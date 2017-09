Ribéry: ‘Ik ben altijd een van de eerlijkste spelers in de voetballerij geweest’

Bayern München won dinsdagavond op eenvoudige wijze van Anderlecht (3-0), waardoor de club van trainer Carlo Ancelotti goed begonnen is aan het Champions League-seizoen. Toch was Frank Ribéry niet blij, aangezien hij vlak voor tijd naar de kant werd gehaald. De Fransman trok na de wissel direct zijn shirt uit en smeet het op de bank en op Instagram heeft hij gereageerd op de ontstane ophef.

"Zoiets hoort niet bij Bayern München. Dit is niet oké, hierover zullen we moeten praten", zei Hasan Salihamidzic, technisch directeur van der Rekordmeister, na afloop van de wedstrijd tegen de Duitse pers. Ook Ancelotti was niet blij met de actie van zijn pupil. "Ik wil graag weten waarom hij zo reageerde. Het gebeurt vaker dat spelers niet begrijpen waarom ik ze wissel. Het lag niet aan zijn spel, Ribéry voetbalde goed. Maar hij had zondag niet getraind, ik wilde hem wat rust geven."

Ribéry zegt dat zijn actie verkeerd is begrepen: "Ik ben altijd een van de eerlijkste spelers in de voetballerij geweest, ik respecteer de fans en de club waar ik van houd. Het gooien van mijn natte shirtje heeft niets te maken met disrespect. Dit natte shirtje, waar ik al tien jaar lang voor speel en veel successen mee heb geboekt. Sommigen zullen nooit begrijpen wat het betekent om zoveel te geven voor de club."

"Zolang ik op het veld sta, zal ik, Franck Ribéry, deze clubkleuren verdedigen en me iedere wedstrijd volledig geven. Omdat ik van voetbal houd. Omdat ik mijn fans gelukkig wil maken. Met de hulp van onze geweldige fans, hun liefde voor de club en hun passie, gaan we in de toekomst gezamenlijk een prachtig verhaal schrijven", aldus de routinier op Instagram.