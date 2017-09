‘Mijn periode bij Real Madrid was de meest pijnlijke in mijn carrière’

Manuel Pellegrini is momenteel trainer van Hebei China Fortune, maar de 63-jarige Chileen stond in het verleden één seizoen aan het roer bij Real Madrid. Zijn periode bij de Koninklijke was allesbehalve succesvol, met als dieptepunt de uitschakeling van de Spaanse grootmacht in de Copa del Rey door laagvlieger Alcorcón. Pellegrini erkent dat zijn tijd bij Real tegenviel.

"Mijn periode bij Real Madrid was de meest pijnlijke in mijn carrière", aldus de ervaren oefenmeester in gesprek met Tactical Football over het seizoen 2009/10. "Het team was niet compleet en ik had overduidelijk problemen om daar mee om te gaan. Ik verliet de club met een bittere smaak in mijn mond door met een recordaantal punten in LaLiga niet kampioen te worden."

"We haalden toen wel grote sterren, maar we hadden heel veel aanvallers en weinig middenvelders en de spelers die ik wilde behouden, werden verkocht", vervolgt Pellegrini. "Daarbij was Cristiano Ronaldo voor een heel lange periode geblesseerd. Ik had graag wat meer tijd gehad, zodat aangetrokken spelers meer tijd hadden om zich het spel van Real eigen te maken."

Pellegrini is echter lovend over de spelers die hij tot zijn beschikking had. "De selectie bevatte geweldige spelers, zoals Ronaldo, Kaká, Xabi Alonso en Karim Benzema. Als de spelers met de grootste ego's als eerste op de training verschijnen en de laatsten zijn die vertrekken… Dat maakt alles wel gemakkelijker", aldus de Chileen, die later aan de slag ging bij Málaga en Manchester City.