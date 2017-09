‘Voor fans is ‘Ajax’ de belangrijkste wedstrijd van het jaar, dus voor ons ook’

Ricardo Kishna streek tot ieders verbazing afgelopen transferwindow neer bij ADO Den Haag. De aanvaller van Lazio kon in de Italiaanse hoofdstad niet op veel speelminuten rekenen en koos daarom voor een terugkeer naar de Eredivisie. De linksbuiten had niet verwacht dat hij nu al zou terugkeren bij de club waar hij in zijn jeugd vele jaren voor had gespeeld.

"Ik heb altijd tegen mijn ouders gezegd dat ik later nog een keer voor ADO wilde voetballen. Die club betekent veel voor ons, zeker voor mijn vader die een echte ADO-supporter is. Maar ik had gedacht dat dit rond mijn dertigste zou gebeuren", zegt de 22-jarige Kishna, die afgelopen zaterdag tegen Willem II (1-2 winst) mocht invallen, in gesprek met de Rijswijkse Krant.

Kishna, die voor een jaar wordt verhuurd door Lazio, krijgt weleens kritiek te verduren vanwege zijn spel, maar dat doet de aanvaller weinig. "Dat in al die tv-programma's mensen dergelijke meningen verkondigen, ze doen maar", stelt Kishna. "Daar houd ik me niet mee bezig. Ik ben hier ook niet met wraakgevoelens, voor mij is dit veel meer een nieuw begin."

Zondag speelt Kishna met ADO thuis tegen zijn oude club Ajax, waar hij vaak in de clinch lag met toenmalig trainer Frank de Boer. Revanchegevoelens spelen echter geen rol bij de jongeling. "Helemaal niet, maar het is wel een mooie wedstrijd. Natuurlijk wil ik iets laten zien. Voor supporters is het de belangrijkste wedstrijd van het jaar, dus voor ons als spelers ook. Bovendien is het mijn eerste thuiswedstrijd, dat is ook wel speciaal."