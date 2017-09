Real Madrid maakt eerste van zes gewenste contractverlengingen bekend

Real Madrid heeft een akkoord met Marcelo over de verlenging van zijn contract. Dat maakt De Koninklijke woensdagmiddag wereldkundig. De linksachter ligt nu vast tot de zomer van 2022; zijn oude verbintenis liep in 2020 ten einde. Real Madrid hoopt dat de contractverlenging van Marcelo pas het begin is: de komende weken moeten meerdere spelers volgen.

Marcelo is al sinds het seizoen 2006/07 actief in het Santiago Bernabéu en geldt als dragende kracht. In de zomer haalde Real Madrid in de persoon van Theo Hernández wel een concurrent voor Marcelo, maar het tweetal stond zaterdag tegen Levante (1-1) samen op het veld. De van Atlético Madrid overgekomen aankoop speelde toen wat dieper dan zijn Braziliaanse ploeggenoot, die in de slotfase een directe rode kaart ontving.

Bij Real leeft de hoop dat Isco, Marco Asensio, Daniel Carvajal, Raphaël Varane en Karim Benzema spoedig het voorbeeld van Marcelo zullen volgen. Dat zestal werd vorige maand door Marca de 'toekomstige ruggengraat' van het elftal genoemd. De 29-jarige Marcelo kwam reeds tot 295 competitiewedstrijden voor Real, waarin hij 21 keer scoorde. De teller staat in totaal op 414 officiële duels en 28 doelpunten voor de Koninklijke.