‘Kramer heeft tegen Manchester City niets te zoeken in de spits’

Voorafgaand de wedstrijd tussen Feyenoord en Manchester City gaat het in Rotterdam vooral over de invulling van de voorhoede. Nicolai Jörgensen is geblesseerd aan zijn hamstring en Michiel Kramer lijkt zijn logische vervanger. Rob Jacobs vindt echter dat Giovanni van Bronckhorst er goed aan doet om Kramer ook tegen Manchester City te passeren.

Volgens de voormalig trainer van Feyenoord heeft Kramer 'niets te zoeken' in de spitspositie tegen the Citizens. Kramer, zo legt Jacobs uit aan NUsport, is een centrumspits die vooral in het strafschopgebied gevaarlijk is. Daar zal Feyenoord woensdagavond echter 'helemaal niet' komen. "En als je er wilt komen, heb je loopvermogen nodig en ook dat heeft hij niet. Bij een eventuele 0-1 stand kun je Kramer er wel in zetten en lange ballen spelen."

"Ik zou Steven Berghuis en Jean-Paul Boëtius voorin opstellen", stelt Jacobs voor. "Zij zijn snel en moeten vanaf het middenveld reageren. Ik vind Karim El Ahmadi, Tonny Vilhena, Jens Toornstra en Sofyan Amrabat de vier ideale middenvelders. Dat zijn lopers, ze kunnen verdedigend de bal afpakken en omschakelen naar een snelle tegenaanval." Behalve Jörgensen ontbreekt ook Ridgeciano Haps, die waarschijnlijk wordt vervangen door Miquel Nelom.