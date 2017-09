Bosz vol ongeloof na bliksemontslag De Boer: ‘Het is bizar’

Frank de Boer is na 77 dagen de laan uitgestuurd bij Crystal Palace en zijn snelle ontslag wekt veel verbazing in de voetbalwereld. De ex-trainer van Ajax, die met the Eagles vier competitienederlagen incasseerde en zodoende moest vertrekken bij de Premier League-club, krijgt steun van onder meer Peter Bosz.

"Het is niet te geloven, na vier wedstrijden... Maar dit gebeurt niet alleen in de Premier League, helaas", zegt Bosz op een persconferentie voorafgaand aan het duel van Borussia Dortmund met Tottenham Hostpur woensdagavond in het kader van de Champions League. Bosz vindt het onbegrijpelijk dat De Boer al na zo'n korte periode bij de club is ontslagen.

"Ik weet niet alle details, maar ik vind ook dat het wel erg vroeg is", vervolgt de trainer van die Borussen. "Als je iets wilt veranderen, en dat verwachtten ze van hem, is het bizar om hem al te ontslaan." De Boer is inmiddels alweer opgevolgd bij de Londense club door Roy Hodgson, die naar verluidt twee weken geleden al benaderd werd voor de functie.