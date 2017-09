‘Dolberg niet verkopen is de grootste fout van Overmars geweest’

Kasper Dolberg staat nog steeds onder contract bij Ajax, hoewel de jonge spits afgelopen transferwindow hevig in verband werd gebracht met een overgang naar onder meer AS Monaco. De Deen kampt momenteel met een vormcrisis en schrijver Özcan Akyol vindt dat Marc Overmars, directeur spelersbeleid bij Ajax, zijn grootste fout heeft begaan door Dolberg afgelopen zomer niet te verkopen.

Akyol wijst vooral op het feit dat Klaas-Jan Huntelaar goed presteert bij de Amsterdammers en vindt dat Dolberg te snel als verlosser van Ajax is neergezet, die de club weer naar de Europese (sub)top kan brengen. "Vorig seizoen was Bertrand Traoré op een zeker moment zelfs een veel betere spits, alleen werd hij telkens stelselmatig op de rechterflank geposteerd, in de hoop dat de Deen zich alsnog zou herpakken."

Onder anderen Davinson Sánchez (Tottenham Hotspur) en Davy Klaassen (Everton) zijn vertrokken bij Ajax en daarvoor zijn geen echte versterkingen teruggehaald, redeneert Akyol in zijn column in de Nieuwe Revu. Het niet verkopen van Dolberg aan Monaco voor vijftig miljoen euro is de grootste fout van Overmars geweest, vindt hij. "Wie een beetje realistisch blijft weet dat Ajax nooit meer zo'n bedrag voor Dolberg gaat ontvangen. Hij wordt met het weekend minder waard en zal rond de winterstop minder dan tien miljoen euro waard zijn."