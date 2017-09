Tévez onder vuur in China: ‘Hij kampt met overgewicht en is niet fit’

Het verblijf van Carlos Tévez in China is om meerdere redenen geen al te groot succes tot dusver. Eerder doken al berichten op dat de Argentijn alweer wil vertrekken uit het Verre Oosten, maar hij is momenteel ook niet fit genoeg. Dat is althans de mening van Wu Jingui, de nieuwe trainer van Shanghai Shenhua.

Wu Jingui werd deze week aangesteld als opvolger van Gus Poyet, die na de 2-1 nederlaag Henan Jianye zijn spullen kon pakken. De nieuwe trainer van Shanghai Shenhua doet voorlopig geen beroep op Tévez, zo vertelt hij tegen Chinese journalisten. “Op dit moment kies ik hem niet. Hij is fysiek niet klaar om te spelen en niet fit genoeg”, zegt Wu Jingui.

“Hij kampt met overgewicht, evenals Fredy Guarín. Ik moet de verantwoordelijkheid voor het team en de club nemen. Als je niet in staat bent om optimaal te presteren, kom je niet in aanmerking voor een plek in de basiself”, stelt de Chinese oefenmeester over Tévez, die onlangs terugkeerde van een enkelblessure.

Tévez verkaste in december 2016 naar Shanghai Shenhua en tekende een contract tot het einde van 2018. In China verdient de Argentijn een astronomisch salaris en krijgt hij naar verluidt jaarlijks zo’n veertig miljoen euro bijgeschreven. Desondanks zou Tévez niet gelukkig zijn in het Verre Oosten en alweer bezig zijn met een terugkeer naar Boca Juniors. Zijn contract bij Shanghai Shenhua zou het echter niet mogelijk maken om voortijdig te vertrekken.