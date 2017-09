Van Persie: ‘Hij kan zeker de weg van Van Nistelrooij en mij bewandelen’

Robin van Persie is blij met de komst van Vincent Janssen bij Fenerbahçe. De routinier ziet in zijn jongere landgenoot een goede spits, maar denkt Janssen ook het een en ander te kunnen bijleren. Volgens Van Persie heeft zijn collega de potentie om uiteindelijk te slagen in de Premier League, wat hem tot op heden niet lukte bij Tottenham Hotspur.

Door Sporx wordt de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal gevraagd of hij advies heeft voor Janssen, die zaterdag als invaller debuteerde tegen Medipol Basaksehir. "Denk niet dat je carrière bij het nationale elftal gevaar loopt omdat je in Turkije speelt", benadrukt hij. "Wesley Sneijder en ik zijn de levende voorbeelden dat het wel kan. Als je goed speelt, dan ziet iedereen dat en krijg je wat je verdient. Focus je dus op het voetbal en je club en werk hard voor succes."

"Ik ben er op iedere manier om je te ondersteunen. Als je een probleem hebt, deins dan niet terug om het met mij te delen", vervolgt Van Persie. Hij zegt verder dat Janssen het goed heeft gedaan in het shirt van Oranje. "Maar ik denk dat ik hem kan helpen met een paar kleine dingen. Als hij het goed doet, kan hij zeker de weg bewandelen die Ruud van Nistelrooij en ik hebben bewandeld. Ik heb elf jaar lang in de Premier League gespeeld. Wat dat betreft kan ik een goed rolmodel zijn."