Ziggo SuperSportWeekend: Mourinho treft met Koeman minst favoriete manager

Voor het Everton van onder meer Ronald Koeman en Davy Klaassen staat er komend weekeinde opnieuw een topwedstrijd op het programma. Wayne Rooney keert met the Toffees voor het eerst terug bij Manchester United, waar Daley Blind onder contract staat. Eerder op de dag staat de Londense derby tussen Chelsea en Arsenal op het programma. Heel Nederland kijkt komend weekend gratis live naar Ziggo Sport Totaal én dus naar de topwedstrijden in Engeland. Daarom blikken wij vandaag vooruit op twee duels.

Manchester United - Everton

Wayne Rooney keert zondag voor het eerst terug op Old Trafford, waar hij dertien jaar lang in het shirt van Manchester United speelde. Voor Everton betekent het alweer de vierde topwedstrijd van het seizoen. Eerder speelde de ploeg van trainer Ronald Koeman al tegen Manchester City (1-1 ), Chelsea (2-0 verlies) en Tottenham Hotspur (0-3 nederlaag). Buiten Goodison Park kan Everton niet zulke goede cijfers overleggen. In 2017 werd er pas één keer buitenshuis gewonnen. Sunderland, dat vorig seizoen degradeerde, won dit kalenderjaar vaker een uitwedstrijd in de Premier League: tweemaal.

Toch ontmoet José Mourinho Ronald Koeman niet graag als manager. De Portugees wist al vijf keer niet te winnen van Koeman, waarmee de Nederlander zijn minst favoriete manager is om tegen te spelen in de Premier League. Voor Romelu Lukaku betekent het duel een weerzien met zijn oude werkgever. Als de Belgische spits tot scoren komt, brengt hij zijn totaal aantal treffers in de Premier League op negentig. Vorig seizoen eindigde het treffen tussen Manchester United en Everton in een 1-1 gelijkspel. In de slotminuut kwamen the Red Devils dankzij een benutte strafschop van Zlatan Ibrahimovic nog langszij.

Chelsea - Arsenal

Voor het Arsenal van manager Arsène Wenger wacht op Stamford Bridge een kans om zich te revancheren voor de vorige topwedstrijd. Drie weken geleden gingen the Gunners met 4-0 onderuit tegen Liverpool, waarna de Fransman de nodige kritiek de verwerken kreeg. Arsenal verloor tot nu toe al zijn uitwedstrijden in de Premier League, want eerder dit seizoen was Stoke City al met 1-0 te sterk. Mocht Chelsea aan het langste eind trekken, is het de eerste keer sinds seizoen 1954/1955 dat Arsenal zijn eerste drie uitwedstrijden allemaal verliest. The Gunners waren afgelopen week voor het eerst sinds zeventien jaar niet actief in de Champions League.

Chelsea was dat wel en veegde de vloer aan met Qarabag FK uit Azerbeidzjan: 6-0. De ploeg van manager Antonio Conte zal met vertrouwen toewerken naar de wedstrijd tegen Arsenal, want de afgelopen vijf ontmoetingen tussen beide clubs op Stamford Bridge werden door Chelsea allemaal omgezet in een overwinning. Bovendien heeft Arsenal al twaalf keer op rij niet de nul weten te houden in het westen van Londen. Vorig seizoen wonnen the Blues met 3-1 van Arsenal. Eden Hazard is een man om in de gaten te houden. In drie van de laatste vier thuisduels met Arsenal in de Premier League kwam hij tot scoren.

Bekijk hier het Ziggo Sport-aanbod voor deze topwedstrijden!