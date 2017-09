‘Een team is beter dan individuen, dat bewezen we tegen United’

Feyenoord neemt het woensdagavond in de eerste wedstrijd van de Champions League op tegen Manchester City. Een club die Brad Jones kent uit zijn tijd in Engeland, toen hij onder contract stond bij Liverpool. De Australische sluitpost noemt het ‘krankzinnig’ hoeveel kwaliteit Manchester City tegenwoordig heeft.

“Ik zat bij Liverpool, een absolute topclub. Manchester City kwam langs en kocht even onze beste speler, Raheem Sterling, voor vijftig miljoen weg. Voorheen kocht Liverpool de beste spelers van City. Het is krankzinnig hoeveel kwaliteit City nu heeft”, zegt Jones in gesprek met de Volkskrant. Toch is de doelman niet bang voor het treffen met the Citizens. Sterker nog, hij geeft Feyenoord een goede kans.

“Iedereen is thuis sterk. Ook wij. Een team is beter dan individuen. Dat is een cliché, maar het is wel waar. Dat hebben we bewezen tegen Manchester United een jaar geleden”, stelt de 35-jarige Australiër, die sinds dit seizoen de oudste speler bij Feyenoord is. Tot dit seizoen was dat Dirk Kuyt, maar hij hing afgelopen zomer zijn voetbalschoenen aan de wilgen. “Het is de taak van de oudere spelers om de rest de goede kant op te krijgen.”

“Alles leek een sprookje vorig seizoen, maar we hebben ook onze downs gehad. Dat is haast niemand opgevallen, omdat we op de juiste manier reageerden”, legt Jones uit. De doelman denkt voorlopig nog niet aan stoppen en wil voorlopig nog even doorgaan. “Minimaal tot mijn veertigste. Daar geloof ik in. En alles begint met geloof.”