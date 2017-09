Ziggo SuperSportWeekend: Harry Kane jaagt op Messi en Cavani

Tottenham Hotspur en Liverpool kwamen woensdagavond in actie in de Champions League en zullen dit weekeinde opnieuw aan de bak moeten. The Reds zijn zaterdagmiddag gastheer voor Burnley en het Tottenham van manager Mauricio Pochettino neemt het in de avond op tegen Swansea City. Heel Nederland kijkt komend weekend gratis live naar Ziggo Sport Totaal én dus naar de topwedstrijden in Engeland. Daarom blikken wij vandaag vooruit op twee duels.

Tottenham Hotspur - Swansea City

Tottenham won vorige week zaterdag met 0-3 van Everton en zal die overwinning een passend vervolg willen geven op Wembley. De Londenaren verloren in de Premier League nog nooit van de bezoekers uit Wales en hun enige nederlaag tegen the Swans dateert van september 1978, toen het in de beker 3-1 werd. Tottenham scoorde in januari 2016 (Leicester City, 0-1) voor het laatst níet in een thuiswedstrijd in de Premier League, maar toch heeft Swansea iets om zich aan vast te houden voor het treffen in Londen.

Tottenham heeft dit seizoen op Wembley namelijk al meer punten laten liggen dan vorig seizoen op White Hart Lane: vijf om vier. Swansea zal er ongetwijfeld alles aan doen om Tottenham nog meer punten af te snoepen, maar zal dan wel moeten letten op onder anderen Harry Kane. De spits verkeert namelijk in topvorm: hij maakte in dit kalenderjaar al 23 doelpunten in 21 wedstrijden en enkel Lionel Messi en Edinson Cavani deden het beter voor respectievelijk Barcelona en Paris Saint-Germain.

Liverpool - Burnley

Het team van Jürgen Klopp kan terugkijken op een redelijke start van de competitie. De Merseyside-club staat na vier speelronden met zeven punten op een achtste plaats, met drie punten minder dan de koplopers uit Manchester. Op basis van de statistieken is de kans groot dat Liverpool zaterdag wint, daar Burnley slechts één van de laatste 23 uitduels op Anfield won en de laatste negen visites aan Anfield allen verloren gingen. The Reds wonnen vijf van de zes Premier League-duels met Burnley, dat na vier speeldagen overigens evenveel punten als het team van Klopp heeft.

Burnley verloor sinds 1958, destijds tegen Aston Villa, niet tien opeenvolgende uitduels tegen eenzelfde opponent en hoopt dan ook op een bevredigend resultaat. Grote troef van the Clarets is zonder meer Jonathan Walters, die in de loop der jaren zeven Premier League-goals tegen Liverpool maakte. Liverpool zal het moeten doen zonder de geschorste Sadio Mané en dat is een gemis: men won maar vijf van de twaalf competitieduels zónder Mané (42%) en negentien van de dertig competitieduels mét Mané (63%).

