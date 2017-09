‘Messi is echt ongelofelijk goed, een speler van een andere planeet’

Met twee treffers was Lionel Messi de grote man in de wedstrijd tussen Barcelona en Juventus. Ernesto Valverde, trainer van Barça was na afloop in gesprek met de Spaanse pers lovend over de Argentijnse spelmaker. “Met hem in het team weet je altijd dat er iets goeds gaat gebeuren voor ons”, liet de oefenmeester weten.

“Toen ik coach van de tegenstander was, heb ik veel geleden door Messi. Maar nu geniet ik van hem, hij is overal bij betrokken. Het eerste doelpunt vlak voor rust veranderde de wedstrijd. We hadden problemen met de tegenstander, ze maakten het ons voor rust erg moeilijk”, zei Valverde over de wedstrijd tegen Juventus. “Niemand kon een gat in de defensie van Juventus vinden, maar Messi kreeg het wel voor elkaar.”

“Hij is één van de beste spelers in de geschiedenis van deze club, het is normaal om zo over hem te praten. Daarnaast heeft hij ook een geweldig tactisch inzicht”, aldus de oefenmeester van Barcelona. Ook tegenstander Rodrigo Bentancur was zeer onder de indruk van Messi, zo vertelde hij tegenover JTV. “Hij is echt ongelofelijk goed, een speler van een andere planeet. Het is teleurstellend dat we hebben verloren, maar we hebben alles gegeven. Het was gewoon niet genoeg.”