Blind niet bezig met vertrek bij United: ‘Ik ben blij, zit op de goede weg'

Het contract van Daley Blind bij Manchester United loopt volgende zomer af, al heeft de club nog een optie om die verbintenis te verlengen. De verdediger wil voorlopig nog niks kwijt over een eventueel vertrek uit Engeland. De geruchten over een naderende transfer kent Blind dan ook niet, zo zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Ik focus me op de club, heb nog een contract tot het einde van het seizoen. Ik ben ook geen persoon die problemen gaat maken. Dat wil ik ook niet”, stelt de verdediger, die woensdagavond basisspeler was in de wedstrijd tegen FC Basel in de Champions League. “Ik zit bij een van de grootste clubs ter wereld. Ik ben blij, zit op de goede weg. Ik moet kijken van wedstrijd naar wedstrijd. Gewoon heel hard blijven vechten. We zien wel wat het wordt.”

“Ik vecht elk jaar weer, wil ervoor zorgen dat ik zoveel mogelijk speel. Ik knok gewoon voor mijn plek, zoals elke andere speler. Gelukkig heb ik tot nu toe veel minuten gemaakt”, vervolgt de verdediger, die met Manchester United een goede seizoenstart doormaakt. Toch wil hij nog niet te optimistisch zijn. “Volgens mij begonnen we vorig jaar ook met drie overwinningen. Het is nog heel lang.”

Voor Feyenoord wacht woensdagavond een treffen met Manchester City, geen onbekende ploeg voor Blind. Hij is van mening dat de Rotterdammers een kans maken tegen the Citizens. “In je achterhoofd heb je natuurlijk een plan. Dat zijn de persoonlijke ingrediënten van een coach. Maar als speler moet je dat durven uitvoeren. Ik weet zeker dat Giovanni van Bronckhorst het goed gaat neerzetten”, zegt Blind. “In voetbal kan alles. Je weet het nooit.”